Число жертв коронавируса во Франции приближается к 20 тысячам

По меньшей мере 19 323 человека умерли во Франции после заражения коронавирусом нового типа.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в реанимации в настоящий момент находятся 5 833 человека. Ранее сообщалось о 18 681 жертвах пандемии во Франции.