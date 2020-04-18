https://news.day.az/world/1225535.html Число жертв коронавируса во Франции приближается к 20 тысячам
Число жертв коронавируса во Франции приближается к 20 тысячам
По меньшей мере 19 323 человека умерли во Франции после заражения коронавирусом нового типа.
Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в реанимации в настоящий момент находятся 5 833 человека. Ранее сообщалось о 18 681 жертвах пандемии во Франции.
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