В Южной Корее вылечившиеся от коронавируса вновь заразились инфекцией

В Южной Корее тесты по меньшей мере 163 человек, выздоровевших после перенесенного коронавируса, снова дали положительный результате на наличие COVID-19.

Как сообщает CNN, аналогичные случаи были зарегистрированы в Китае, но по нему нет точных данных, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Южной Корее таких случаев относительно немного - только у 2,1% из 7 829 снова выявили вирус после выздоровления. Однако неизвестно, сколько всего из поправившихся были протестированы.

В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) отмечают, что нет данных о том, что такие пациенты заразны для окружающих. Тем не менее лицам, которых признали вылечившимися от COVID-19, рекомендовано провести еще две недели в самоизоляции.

На данный момент самым вероятным объяснением эксперты считают тот факт, что сверхчувствительные тест-системы выявляют остатки вируса в организме переболевшего им человека.

Эту версию разделяют некоторые ученые в Китае, пишет CNN. Однако существуют и предположения, что речь идет об ошибках в тестировании или же о том, что вирус восстановился в организме.

В связи с повторными положительными тестами встает вопрос об антителах. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, комментируя эту тему, ответила, что в природе вообще сложно что-либо признавать невозможным. По ее словам, есть свидетельства того, что у выздоровевших людей формируются антитела к COVID-19, но всегда есть исключения, когда такие антитела не образуются.