https://news.day.az/world/1225557.html В Москве пятеро гастарбайтеров избили двоих мужчин - ВИДЕО
В Москве пятеро гастарбайтеров избили двоих мужчин - ВИДЕО
В Москве пятеро безработных граждан Узбекистана жестоко избили двоих мужчин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Московские новости", нападение произошло ради двух тысяч рублей.
Преступников задержали. Оказалось, что это группа гастарбайтеров, которые остались без средств к существованию.
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