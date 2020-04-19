В Москве пятеро гастарбайтеров избили двоих мужчин

В Москве пятеро безработных граждан Узбекистана жестоко избили двоих мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Московские новости", нападение произошло ради двух тысяч рублей.

Преступников задержали. Оказалось, что это группа гастарбайтеров, которые остались без средств к существованию.