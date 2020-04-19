Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию

Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование, - сказал он. - <...> Если они (китайцы - прим. ТАСС) сознательно допустили это (если ошибка, то это ошибка), то должны быть последствия".