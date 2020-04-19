https://news.day.az/world/1225568.html Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию - Трамп
Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию - Трамп
Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование, - сказал он. - <...> Если они (китайцы - прим. ТАСС) сознательно допустили это (если ошибка, то это ошибка), то должны быть последствия".
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