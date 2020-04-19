Число COVID-инфицированных в мире превысило 2,3 млн

Число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 2,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные портала worldometrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число инфицированных составило 2 320 723 пациента. Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции числятся 159 475 человек по всему миру.

Также от заболевания излечились 594 536 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.