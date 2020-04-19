https://news.day.az/world/1225574.html Коронавирус опустошает нью-йоркские дома престарелых - ВИДЕО
Коронавирус опустошает нью-йоркские дома престарелых - ВИДЕО
Covid-19 опустошает нью-йоркские дома престарелых.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такой вывод содержится в докладе, опубликованном в пятницу властями штата, согласно которым с начала эпидемии скончались 2 477 человека.
Больше всего пострадал бруклинский Медицинский центр Коббл-Хилл, где зарегистрировано 55 смертельных исходов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре