Комендантский час в Стамбуле: улицы полностью опустели

Улицы Стамбула опустели после с наступлением субботы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, гражданам Турции запрещено покидать свои дома в субботу и воскресенье. Эта мера была введена неделю назад.

В субботу от коронавирусной инфекции в Турции скончались 126 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1769 человек.