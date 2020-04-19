МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.

Об этом пишут "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, МВФ предусмотрел отсрочку платежей общей суммой более миллиарда долларов, а кредиторы-государства - более 20 миллиардов долларов. Причиной стали экстремальные условия в мировой экономике, которые были вызваны пандемией коронавируса. Средства фонда будут пополняться за счет добровольных взносов стран - участников МВФ, включая Великобританию, Японию и Китай.

По инициативе главы фонда Кристалины Георгиевой, средства другого подотчетного МВФ траста, который выполняет задачи по снижению бедности в "третьем мире", должны быть увеличены до 17 миллиардов долларов. При этом ресурсы фонда, которые могут выделить на кредитование, составляют триллион долларов.

Однако Георгиева полагает, что этого мало: финансирование срочных нужд развивающихся стран может потребовать "триллионы". Сейчас фонд рассматривает возможность дополнительного выпуска специальных прав заимствования (СДР), особой денежной единицы фонда, привязанной к корзине основных валют.

Ранее Георгиева сообщила, что коронавирус вынудил уже 100 стран мира обратиться в фонд за экстренной кредитной помощью. Она отметила, что обычно МВФ ставит жесткие условия странам, которым выдает займы, однако в нынешней ситуации она попросила лишь платить врачам и медсестрам, а также убедиться, что системы здравоохранения функционируют и люди получают медицинскую помощь.