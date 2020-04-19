https://news.day.az/world/1225589.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в городе Кайсери. Очаг залегал на глубине 7,2 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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