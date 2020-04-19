За сутки в материковом Китае выявлено 16 новых случаев COVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, девять - у людей, прибывших из-за рубежа, семь - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - шесть, Гуандун - один), говорится на сайте Госкомздрава КНР, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 735 случаев заболевания, из них 1 тыс. 575 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 041 человек, состояние 85 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.