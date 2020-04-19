Глава Red Bull Хорнер: "Формула-1" финансово поможет командам

Руководитель команды "Формулы-1" Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по участникам турнира. Он признался, что ждет денежной помощи командам от организаторов чемпионских гонок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"В сложившейся ситуации руководству "Формулы-1" необходимо предпринимать действия, чтобы спасти свой бизнес. Думаю, они сделают все возможное, чтобы все десять "конюшен" остались в деле. Полагаю, организаторы соревнований найдут деньги для помощи командам", - цитирует Хорнера The Guardian.

Ранее стало известно, что новый сезон "Формулы-1" может стартовать в июле этапом Гра-при в Австрии, который пройдет без зрителей.