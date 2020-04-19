Еще одна страна считает, что Китай лгал о коронавирусе

Правительство Австралии сомневается в правдоподобности предоставляемых Китаем данных о вспышке эпидемии коронавируса и требует международного расследования касательно происхождения и распространения инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В частности, 19 апреля в эфире телеканала ABC министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила об "очень высоком уровне" обеспокоенности по поводу транспарентности Пекина.

"Проблемы с коронавирусом - это вопросы для независимой проверки, и я считаю это очень важным для нас вопросом. На самом деле, Австралия будет настаивать на этом", - сказала глава МИД.

В то же время, Пэйн считает, что независимое расследование должна проводить не Всемирная организация здравоохранения, а международная комиссия.

Таким образом, можно говорить о формировании коалиции в выяснении предусловий для появления в китайской провинции Хубэй вируса, который унес уже больше 160 тысяч жизней и нанес колоссальный удар по всемирной экономике.