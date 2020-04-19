Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 394

В Грузии до 394 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

К утру 19 апреля в стране выявлено шесть новых случаев заболевания. Известно, что среди новых случаев двое пациентов "Тбилисского морского госпиталя". В этой клинике принимают всех людей с симптомами коронавируса. В случае подтверждения заболевания, пациентов переводят в COVID-больницы.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля.

К настоящему времени число выздоровевших пациентов составляет 86. Четверо пациентов в возрасте 73, 86, 81 и 76 лет скончались.

Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.

В карантине остается около 5,1 тысячи человек, а под наблюдением врачей в стационарах - 547.