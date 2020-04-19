Великобритания начала массовое производство возможной вакцины от COVID-19

В Великобритании запускают массовое производство потенциальной вакцины против коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Потенциальную вакцину ученых Оксфордского университета уже запустили в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае.

Как ожидается, к сентябрю, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи различных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

Ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях.