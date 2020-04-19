https://news.day.az/world/1225662.html Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1291
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1291
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1291. Об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, за сутки в стране выявлено 43 новых случаев заражения.
Количество жертв COVID-11 в Армении, по последним данным, составляет 20 человек.
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