Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1291. Об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Таким образом, за сутки в стране выявлено 43 новых случаев заражения.

Количество жертв COVID-11 в Армении, по последним данным, составляет 20 человек.