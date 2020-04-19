https://news.day.az/world/1225675.html В Иране от коронавируса скончались еще 87 человек
В Иране от коронавируса скончались еще 87 человек
Еще 87 человек скончались от коронавируса (COVID19) в Иране за прошедшие сутки.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
По его словам, общее количество смертей от коронавируса в Иране возросло до 5 118.
К.Джаханпур отметил, что также за последние сутки выявлены 1 343 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности число инфицированных достигло 82 221 человек .Из них 3 456 человек находятся в тяжелом состоянии.
Он добавил, что на данный момент вылечились 57 023 человек.
В Иране до сих пор были проведены более 341 тысяч тестов на коронавирус.
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