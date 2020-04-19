В Беларуси число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Беларуси достигло 47. Такие данные привел в воскресенье минздрав республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На 19 апреля на стационарном лечении находятся 3 538 человек. Остальные - на амбулаторном лечении, либо выписаны. В особом внимании специалистов нуждаются 86 пациентов, - сказано в сообщении ведомства. - Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным минздрава, с начала февраля в Беларуси сделан 98 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

На 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 человек с коронавирусной инфекцией. В субботу и воскресенье минздрав Беларуси не предоставил данных по общему числу инфицированных.

В Беларуси карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. 17 апреля президент республики Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым начинать учебный процесс в школах со следующей недели. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Беларуси готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.