Папа Римский Франциск поздравил восточные церкви с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил все восточные церкви, как католического обряда, так и православные, которые отмечают в воскресенье Пасху. Пожелания единения и братства, особенно там, где христиане являются меньшинством, прозвучали в ходе воскресной проповеди "Царице небесной", которую понтифик произнес после службы в церкви Святого Духа в Сассии вне стен Ватикана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю братьев и сестер из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху. Вместе мы провозглашаем: "Христос воскрес! Воистину!" Особенно в нынешний тяжелый момент испытания мы чувствуем надежду, которую дает воскресение Христово. Особенно радуюсь сегодня с католиками восточного обряда, которые отмечают Пасху вместе с православными: пусть это братство будет особенно объединяющим там, где христиане составляют меньшинство", - сказал понтифик.

Католики отметили Пасху неделю назад и продолжают праздничные службы, которые пока по-прежнему проходят при закрытых дверях без прихожан. В таком же режиме при обеспечении трансляции в Facebook проходили минувшей ночью пасхальные службы в русских православных приходах Московского патриархата в Риме - храме Святой Великомученицы Екатерины и храме Святителя Николая Чудотворца. Духовенство призывает прихожан не нарушать действующий карантин во избежание штрафных санкций.