Песков рассказал, что Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы

Президенту России Владимиру Путину было непросто принять решение о переносе проведения парада Победы. Такое мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил в воскресенье в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но <...> для него приоритетом является здоровье людей", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что 9 Мая - святой для Путина праздник. Песков выразил уверенность, что юбилей Победы "все равно все будут отмечать".

В четверг Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса.