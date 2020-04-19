https://news.day.az/world/1225707.html Власти Китая начали расследование в отношении замминистра общественной безопасности
Власти Китая начали расследование в отношении замминистра общественной безопасности
Государственный надзорный комитет КНР начал расследование в отношении заместителя министра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюня. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье вечером сообщении на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Член парткома министерства общественной безопасности, замминистра Сунь Лицзюнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В настоящее время Государственный надзорный комитет ведет расследование в отношении него", - сказано в документе.
Другие подробности не приводятся.
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