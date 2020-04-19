Итальянскую мафию обвинили в оскорблении жертв коронавируса

Похороны 70-летнего родственника одной из самых известных мафиозных семей Италии закончились скандалом. Мафию обвинили в оскорблении жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоит отметить, что в Италии из-за вспышки коронавирусной инфекции официально запрещены похороны. Однако это не остановило членов одной из мафиозных семей провести траурное шествие. Более 20 человек были замечены на улицах. Они шли за катафалком.

Глава регионального комитета по борьбе с мафией Клаудио Фава считает этот поступок "оскорблением тех, кто потерял своих родственников в пандемии".

Как добавили высокопоставленные чиновники, кланы итальянской мафии давно используют пандемию в своих целях. Они выдают кредиты банкротящимся компаниям, чтобы потом "загрязнить экономику".

В Италии жертвами коронавируса стали 20 453 человека, выздоровели 77 357 пациентов, а умерли - 195 944.