Власти КНДР опровергли заявление Трампа о получении письма от Ким Чен Ына

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон в воскресенье заявил, что глава страны Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, о чем ранее сообщил американский лидер. Об этом сообщило агентство ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.