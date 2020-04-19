Иран отказался от американских аппаратов ИВЛ, призвав обойтись без провокаций

Тегерану не нужны аппараты ИВЛ, которые предлагает президент США Дональд Трамп, написал твит глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Иран сам их закупит через несколько месяцев, добавил Зариф и возмутился привычкой Трампа вмешиваться в чужие дела.

Однако в середине марта чиновник вывешивал список средств, в которых нуждается Иран для борьбы с коронавирусом, это 100 аппаратов ИВЛ, 3,2 млн тестов, 172 млн масок, 100 млн одноразовых перчаток, 10 млн наборов СИЗ.

Также Зариф обращался к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы тот содействовал отмене санкций США. У МВФ Тегеран запросил 5 млрд долларов.

В Минздраве Ирана сообщили, что в стране заболели 82 тысячи человек, более 5 тысяч скончались.

Одновременно с этим в ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пригрозили, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана. И порекомендовали следовать международным правилам и морским протоколам, воздерживаясь от авантюр и ложной информации.

Америка в среду сообщила о провокационном приближении 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, передает "Интерфакс".