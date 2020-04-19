В Иране заявили о готовности ответить на любой просчет США в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) готов дать ответ на любые ошибочные действия США в Персидском заливе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое приводит в воскресенье агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военно-морские силы КСИР рассматривают действия иностранных сил в регионе, угрожающих национальной безопасности Ирана, как красную черту и готовы дать решительный ответ на любой их просчет, - отмечается в сообщении. - Мы рекомендуем США соблюдать международные правила в Персидском и Оманском заливах и воздерживаться от авантюр".

Заявление КСИР стало реакцией на инцидент в Персидском заливе, когда военные корабли США и Ирана сблизились друг с другом.

В среду пресс-служба Пятого флота ВМС США сообщила, что военные катера КСИР совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Как отмечалось в заявлении, иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров.