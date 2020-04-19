В Британии зафиксировали существенное снижение суточного показателя смертей из-за пандемии

Количество летальных исходов из-за последствий коронавируса в Великобритании за последний день существенно уменьшилось по сравнению с предыдущим суточным показателем. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье британским минздравом, этот показатель снизился до 596 смертей, тогда как в субботу ведомство сообщило о 888, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из 372 967 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 120 067 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (20:00 по Баку) 18 апреля, 16 060 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Как отмечает телеканал Sky News, на выходных данные о новых смертях не всегда поступают из больниц достаточно оперативно, что может частично объяснять снижение ключевого для оценки ситуации суточного показателя. Количество регистрируемых за сутки смертей то уменьшается несколько дней подряд, то вновь увеличивается, последнюю неделю держась в пределах 700-800.

Как ранее подчеркивал научный советник британского правительства Патрик Валланс, прежде чем распространение болезни в стране достигнет пика, сначала в течение двух-трех недель на графиках будет наблюдаться так называемое плато, когда суточный прирост смертей находится примерно на одном уровне, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. Постепенно сокращается число новых случаев госпитализации инфицированных, что дает повод для оптимизма, однако власти королевства пока не рискуют заявлять о том, что пик пройден.

Вспышка заболевания проходит на фоне острой нехватки некоторых средств индивидуальной защиты (СИЗ) в британских больницах. В воскресенье стало известно, что крупная партия СИЗ, которая должна была поступить из Турции, задержалась в пути. Минздравом королевства были подготовлены новые инструкции для врачей, в которых рекомендуется использовать комбинации имеющихся средств защиты и повторно использовать даже одноразовую экипировку ввиду "чрезвычайных обстоятельств".

По данным британских СМИ, к настоящему моменту в стране умерли уже порядка 50-60 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников сферы здравоохранения. У пациентов, как правило, вирус выявляется в 23% случаев. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.