Карантин диктует свои условия: жизнь испанцев в самоизоляции

В Испании за сутки от коронавируса умерли чуть более четырёхсот человек. Это самый низкий показатель за последний месяц. Накануне премьер страны Педро Санчес объявил, что вскоре будут смягчены ограничения на прогулки детей. Как самые маленькие жители Испании справляются с изоляцией?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в изоляции тяжело даже взрослым. А детям - тем более. Но маленькие испанцы теперь как символ борьбы с эпидемией. Чтобы взрослым не было грустно, некоторые дети читают стихи или поют с балкона.

Они не привыкли сидеть на месте и сейчас проходят самое большое испытание. Дома дети и подростки уже больше месяца: сначала в стране закрыли школы, потом детские сады и лишь после перестали работать сами взрослые. Чтобы дети не грустили, родители отвлекают как могут. Вспоминая своё детство без интернета и телефона. Некоторые своими руками делают кукольный театр. Другие вместе с детьми рисуют и создают комиксы. Малышам это нравится. Или вместе проводят зарядку и занимаются спортом. Движение и физические нагрузки даже в условиях изоляции обязательны. Специалисты говорят: "Очень важно отвлечь ребёнка. Чтобы он был постоянно при деле.".

Многие не понимают, почему мама и папа теперь сидят дома. В пасхальную неделю этого года на испанских улицах было непривычно пусто. А ведь всегда на Пасху праздничные шествия, особенно для детей. Но карантин диктует свои условия. Церемонии сделали домашними, родители с детьми отмечали Пасху на балконах.

Испания остаётся единственной страной Европы, где послаблений для детей ещё нет. Хотя они есть у других. Гулять с собакой можно, а с детьми - нельзя. Такой странный парадокс, который в ближайшее время должен решиться. Во всяком случае на этой неделе правительство будет его рассматривать.

Не все так просто. В Минздраве понимают сложность ситуации, но заявляют: среди подростков тяжёлых случаев коронавируса нет, зато дети - лёгкие переносчики для опасного заболевания. И в случае резкого снятия ограничений достигнутые результаты вновь начнут ухудшаться

"Мы знаем, что ограничение свободы влияет и на их здоровье. Но необходимо действовать с осторожностью для здоровья всех граждан страны. Мы в Минздраве следим за развитием эпидемии изо дня в день. И когда это станет возможно - дети смогут выходить на улицу", - заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

В Испании самое большое число заболевших в Европе. Власти боятся сразу снимать карантин для всех. Поэтому с 27 апреля в некоторых автономиях детский вопрос будет решён. Правда, никаких встреч со сверстниками. Только прогулка у дома и в сопровождении родителей.

"Характер Пабло помогает и тот факт, что он развлекает себя сам. Но два или три раза он сказал мне "Мама, я хочу взять велосипед и выйти сейчас", - рассказала Анна Альварес.

Выходить все ещё опасно. Не столько для внука, а сколько для его бабушки, уверяют эпидемиологи. Поэтому важно оставаться дома. Психологи добавляют - "И не отчаиваться. Ребёнок не должен видеть грусти родителей".

"Испытываешь чувство грусти, когда он подходит и спрашивает: "Мама, давай подойдём к календарю, посмотрим сколько дней осталось. А ты не можешь сказать ему точную дату", - поделилась мама Педро.

При этом детские площадки пусты. Контроль за полицией. Но у большинства сотрудников тоже свои дети. Поэтому, чтобы хоть как-то облегчить карантин, маленьких именинников в изоляции иногда поздравляют с помощью громкоговорителя. Начальство официально не приветствует. Но жители поддерживают.