Во Франции футболистов сравнили с рабочими и призвали возобновить сезон

Президент французского "Нанта" Вальдемар Кита призвал возобновить розыгрыш национального футбольного чемпионата. Об этом сообщает Ouest-france, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению функционера, настало время снова начать нормальную жизнь, неотъемлемой частью которой является футбол. Кита также выразил недоумение тем, что некоторые французские рабочие каждый день ездят на работу, а футболисты даже не тренируются.

При этом президент "Нанта" отметил, что возобновление тренировочного процесса и матчей чемпионата должно сопровождаться необходимыми мерами предосторожности. По словам Кита, прекращение паузы также спасет клубы от финансовых проблем.

Розыгрыш футбольных чемпионатов во Франции, как и многих других мировых спортивных соревнований, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент наступления паузы "Нант" после 28 туров имел в активе 37 очков и занимал 13-е место в турнирной таблице элитного французского дивизиона - Лиги 1.