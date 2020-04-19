Мужчина нашел на шоссе собаку с трогательной запиской и расплакался

Житель малайзийского города Ипох Лайонел Виталингам (Lionel Vytialingam) спас от гибели на оживленной трассе небольшую собаку породы голдендудль по имени Сигги. На ее ошейнике была привязана записка, оставленная прошлым хозяином, пишет The Mirror.

Письмо настолько растрогало мужчину, что он расплакался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, он приехал в магазин и заметил, что по шоссе перебегает маленькая собака. На ошейнике Виталингам рассмотрел листок, на котором могли быть выписаны контакты хозяев. Однако мужчина не смог приблизиться к собаке - десять минут он стоял на месте и просто смотрел, чтобы не спугнуть ее. Только после этого животное позволило прикоснуться к себе, почесать и вытащить из-под ошейника записку, в которой было написано следующее:

"Привет, меня зовут Сигги! Я самая любящая и внимательная собака, с которой вы когда-либо встречались! Мой хозяин очень извиняется за то, что оставил меня с тобой в этом месте, но он больше не сможет заботиться обо мне. Я очень сожалею об этом. Уверена, он тоже.

Пожалуйста, забери меня к себе.

Пожалуйста, позволь мне остаться и быть частью твоей семьи.

Пожалуйста, полюби меня.

Я голдендудль (порода собак), мне исполнится пять лет в этом году, меня не стерилизовали. Я очень хорошая! Ни разу никого не укусила, никогда такого не было!

Я хорошая сторожевая собака, которая просидит напротив входной двери весь день, и будет лаять на всех, кто приблизится к воротам. И не остановлюсь, пока ты не скажешь мне. Ну, или же пока не узнаю в этом прохожем знакомого человека. Я также могу исполнить несколько трюков!

Я верю, что ты сможешь забрать меня с собой. С любовью и немного гав-гав,

Сигги"

Виталингам забрал собаку, накормил ее, расчесал колтуны и искупал. Затем мужчина написал в социальных сетях об ответственном отношении к животным. Он напомнил, что не стоит брать себе живую игрушку, если человек потом не сможет или не захочет позаботиться о ней.

Позднее мужчина рассказал, что Сигги останется жить с его братом, так как в его доме намного комфортнее.