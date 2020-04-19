В тушении пожаров возле Чернобыля задействовали более 1000 человек

В зоне отчуждения спасатели продолжают тушить четыре очага возгорания вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки. Об этом сообщили в ГСЧС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что в лесных массивах работает тяжелая инженерная техника ГСЧС, ВСУ и Нацгвардии. В заваленной местности с помощью инженерной техникой создаются минерализованные полосы (320 км).

"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. От ГСЧС для тушения лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей, общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Отдел радиационного мониторинга окружающей среды Украинского гидрометеорологического института круглосуточно отслеживает наличие радионуклидов чернобыльского происхождения в воздухе.

Также подчеркивается, что за все время пожаров в Зоне отчуждения содержание радионуклидов в воздухе не превышало ни разу предельно допустимых норм.