Американцам запретили "лечиться" от коронавируса отбеливателем

Американский суд запретил продажу в стране промышленного отбеливателя Master Mineral Solution из-за использования его как "лекарства" от коронавируса.

Как сообщает Newsweek, соответствующее решение федеральный суд в Майами принял по ходатайству Министерства юстиции после отравления членов христианской секты Genesis II Church of Health & Healing на юго-западе штата Флорида.

По данным издания, представители церкви советовали своим взрослым прихожанам принимать по шесть капель средства на стакан воды каждые два часа.

"Это должно уничтожить этот гриппоподобный вирус, присутствие которого в этом мире многих пугает", - говорится на сайте организации.

По этому поводу в Министерстве юстиции США сообщили, что Master Mineral Solution - это жидкость, которая состоит из хлорита натрия, поваренной соли и других элементов. Чтобы сделать из нее отбеливатель (диоксид хлора), необходимо добавить "активатор", который продается отдельно, - соляную кислоту.

Как отмечается, ходатайство Минюста является гражданским, и представителей секты пока не привлекали к уголовной ответственности.