https://news.day.az/world/1225744.html В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 127 человек
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 127 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 127 человек, общее число жертв заболевания достигло 2017 человек.
Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Министр сказал, что общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 86 306, за прошедшие 24 часа 3 977 тестов на наличие вируса дал положительный результат.
По его словам, что за прошедшие сутки выздоровели 1 523 человека, общее число выздоровевших достигло 11 976 человек.
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