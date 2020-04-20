Вооруженный мужчина устроил бойню в Канаде - много погибших

По меньшей мере 13 человек погибли в результате стрельбы в небольшом городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, мужчина, устроивший стрельбу по людям в ночь на воскресенье, был нейтрализован. Как отмечает телеканал, в результате операции по задержанию преступника погиб один офицер Канадской королевской конной полиции, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

Ранее телеканал CTV информировал о задержании полицией Портапика 51-летнего Гэбриела Уортмана, подозреваемого в содеянном. Уточнялось, что Уортман, предположительно, носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине, но он не является сотрудником правоохранительных органов. Как подтвердили в полиции, речь может идти "о многочисленных жертвах", не уточнив при этом точное число погибших в результате стрельбы.