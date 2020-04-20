В США почти две тысячи человек за сутки умерли от коронавируса

Почти 2 тысячи человек скончались в США за последние 24 часа, было зарегистрировано 26 889 новых случаев заражения.

Об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации за сутки умерли 1997 человек с COVID-19. Общее число смертей в стране превысило 40,6 тысячи, коронавирусом за все время заразились более 759 тысяч человек. Выздоровели более 70 тысяч.

За предыдущие сутки умерли более 1800 человек, зарегистрированы были почти 34 тысячи случаев заражения.