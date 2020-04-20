Министры здравоохранения G20 не смогли согласовать совместное заявление

Министры здравоохранения стран Группы двадцати (G20) не смогли согласовать совместное заявление по итогам состоявшегося в воскресенье совещания, которое прошло в режиме видеоконференции. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О причинах, по которым главы ведомств не смогли прийти к соглашению, на данным момент не сообщается. Совещание в режиме видеоконференции прошло под председательством Саудовской Аравии.

В то же время по итогам совещания было опубликовано коммюнике, в котором министры G20 подчеркнули, что пандемия COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) высветила системные недостатки в организации здравоохранения в странах мира. Она "показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии", отмечается в коммюнике. Главы ведомств также поделились национальным опытом и рассказали о принятых превентивных мерах для сдерживания пандемии.