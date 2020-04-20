https://news.day.az/world/1225801.html У берегов Японии произошло мощное землетрясение
У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в воскресенье у берегов Японии.
Об этом сообщила сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 125 км к северо-востоку от японского города Сендай (остров Хонсю, префектура Мияги, 373 км северо-восточнее Токио), где проживает более 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
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