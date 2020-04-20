В Вашингтоне более 2 тыс. человек провели митинг против режима изоляции

Митинг за скорейшее снятие требований режима изоляции, введенных из-за пандемии коронавируса, собрал более 2 тыс. участников в столице штата Вашингтон Олимпии.

Об этом сообщает в понедельник газета The Seattle Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пришедшие к капитолию - зданию, где находится офис губернатора и законодательное собрание штата - участники мероприятия при этом не соблюдали правила социального дистанцирования, отмечает издание. Лишь некоторые из собравшихся носили маски, кто-то привел детей. По информации газеты, среди митингующих были, прежде всего, сторонники Республиканской партии. Участники мероприятия требовали скорейшей отмены ограничительных мер и частичного открытия предприятий - стоматологических клиник, строительных компаний, центров продажи автомобилей.

В акции приняли участие трое членов законодательного собрания Вашингтона от Республиканской партии. При этом, как указывает газета, один из них - Роберт Сазерленд, представляющий избирательный округ Грэнит Фолз, один из наиболее пострадавших в штате в результате эпидемии - пришел на митинг с пистолетом и призывал к революции. По его словам, если власти примут жесткие меры по обеспечению выполнения ограничительных мер, то "они увидят, что такое революция". Некоторые из участников митинга также пришли с не запрещенным законом оружием. Акция протеста, однако, прошла в спокойной обстановке, полиция никого из участников не задержала.

Губернатор штата Джей Инсли, комментируя прошедший митинг, заявил, что уважает право на свободу слова, но подобные мероприятия не повлияют на его действия в борьбе с коронавирусом. По его словам, речь в данном случае идет не о политической борьбе, а о сохранении здоровья всех вашингтонцев.

В штате Вашингтон, по данным местного департамента здравоохранения, умерли 634 зараженных коронавирусом, из них 10 человек - в воскресенье. Всего заразились около 12 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.