50 лет назад собрали первый ВАЗ-2101 «Жигули»

19 апреля 1970 года на Волжском автозаводе в Тольятти были собраны первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 "Жигули". Два из них были покрашены в синий цвет, четыре - в вишневый. В народе первая модель получила прозвище "копейка" за характерную форму передних фар. Производство новой легковой машины на берегах Волги стало возможным благодаря сотрудничеству СССР с итальянским концерном Fiat. Автомобили первых выпусков имели высокий процент комплектующих итальянского производства и отличались высоким качеством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, название для новой марки выбирали на конкурсной основе. Победил вариант "Жигули" - по наименованию гор в составе Приволжской возвышенности. Однако из-за созвучности этого слова с понятием "жиголо" на экспорт автомобиль поставлялся под брэндом Lada.

Первые по-настоящему серийные машины в объеме до 50 штук в день начали собирать с 1 августа. До конца 1970 года в Тольятти создали 21 530 единиц ВАЗ-2101. В следующем году эта цифра выросла до 172 175, а на 1973 год пришелся пик выпуска "копейки" - 379 007 экземпляров. В период до 1988 года было выпущено свыше 4,8 млн штук данной модели и ее модификаций. ВАЗ-2101 охотно покупали и за рубежом. "Копейку" до сих пор можно встретить в Сербии, Болгарии и других странах.