https://news.day.az/world/1225827.html Очевидцы стрельбы в Канаде рассказали, как все произошло - ВИДЕО
Очевидцы стрельбы в Канаде рассказали, как все произошло - ВИДЕО
Очевидцы стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия рассказали, как все произошло.
Жители городка Порталик, где 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям, поделились с Bloomberg, как стали свидетелями ужасной трагедии, передает Day.Az.
По их словам, это было нечто, что никогда не ожидалось увидеть, причем так близко к домам.
"Я услышал выстрелы, повернулся и вижу мужчину, который бежит из стороны в сторону возле полицейской машины", - рассказал неназвавшийся гражданин.
"Моя жена закричала "Боже, он здесь! Закрой окна!". Я выглянул и увидел 4-5 вооруженных полицейских", - добавил один из местных водителей.
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