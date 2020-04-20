Очевидцы стрельбы в Канаде рассказали, как все произошло

Очевидцы стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия рассказали, как все произошло.

Жители городка Порталик, где 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям, поделились с Bloomberg, как стали свидетелями ужасной трагедии, передает Day.Az.

По их словам, это было нечто, что никогда не ожидалось увидеть, причем так близко к домам.

"Я услышал выстрелы, повернулся и вижу мужчину, который бежит из стороны в сторону возле полицейской машины", - рассказал неназвавшийся гражданин.

"Моя жена закричала "Боже, он здесь! Закрой окна!". Я выглянул и увидел 4-5 вооруженных полицейских", - добавил один из местных водителей.