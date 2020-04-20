Малышева показала реанимацию пациента в больнице с зараженными коронавирусом - ВИДЕО
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева показала момент реанимации пациента московского Научно-клинического центра федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где проходят лечение зараженные коронавирусом.
Видео она разместила в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Так выглядит остановка сердца", - сказано в ролике.
На кадрах сначала показан непрямой массаж сердца мужчине, затем медики приступают к дефибрилляции, после чего продолжают непрямой массаж. В итоге сердце было запущено, появился ритм. В процессе в разное время участвовали от четырех до шести врачей.
В публикации не уточняется, у кого произошла остановка сердца и был ли у этого человека коронавирус.
В России зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 3,3 тысячи человек полностью выздоровели, 361 пациент скончался.
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