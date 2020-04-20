https://news.day.az/world/1225869.html В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса
В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 1 426, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Число новых случаев увеличилось на 1 426, всего в стране было подтверждено 8 014 инфицированных", - говорится в сообщении.
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