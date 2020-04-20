Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 47 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 47 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последние сутки выявлено 4268 случаев. Большинство из них в Москве и Московской области.

По данным на 19 апреля, в стране было зарегистрировано более 42 тысяч случаев заражения коронавирусом - за сутки их число увеличилось на 4268 .