В столице США прошел массовый митинг против карантина

В американской столице Вашингтоне около 2,5 тысяч человек провели у здания Капитолия митинг против карантина, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Закрытие предприятий путем выбора победителей и проигравших, важных и второстепенных является нарушением Конституции штата и федеральной Конституции. Нет никаких сомнений в том, что защита свободы означает риск перед всеми опасностями. Американская революция велась в разгар эпидемии оспы", - отметил организатор митинга Тайлер Миллер.

В частности, митингующие выступают против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, обязывающих людей покидать работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

Протестующие съехались в столицу на своих машинах со всего штата, загромоздив центральную улицу у здания парламента под сигналы клаксонов.

По словам официального представителя полиции Вашингтона Криса Лофтиса, толпа осталась на территории столицы после запланированного окончания митинга. Стражи порядка пока никаких действий не предпринимали.

Ранее подобные митинги прошли в штатх Мичиган, Кентукки и Юта.

Как утверждает The Washington Post, организаторами акций протеста в ряде штатов является ультраправая группировка из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия. По данным издания, именно она через Facebook призывала людей выходить на улицы.

Также отмечается, что противников карантина призывают организовать митинги в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Как указывает газета, представители Facebook заявили, что у них нет оснований для блокировки деятельности призывающих к отмене карантина групп.

На данный момент в США коронавирусом заражены около 763 тысяч человек, почти 42 тысячи умерли, еще 70 тысяч - выздоровели.