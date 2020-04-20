В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 13 654 человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось почти на 300 за минувшие сутки и составило утром в понедельник 13 654 человека, два человека скончались за минувшие сутки, общее число умерших составило 173 человека.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сводке израильского минздрава на 8.00 понедельника, у 13 654 человек подтверждён диагноз "коронавирус", 173 человек скончались. Число больных в тяжелом состоянии сократилось до 150, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, увеличилось до 114.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 308 человек и составило 3872 человека.

В воскресенье утром израильский минздрав сообщал о 13 362 инфицированных, 171 умершем и 3 564 излечившихся.

С минувшего воскресенья власти начали поэтапное смягчение условий карантина в стране, в частности, открылись магазины электроники, товаров для дома, разрешены занятия спортом на улице группами по два человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.