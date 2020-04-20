Новая Каледония первой во Франции ослабляет режим самоизоляции

Первой заморской территорией Франции, которая уже с понедельника начнет постепенно снимать введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения, станет Новая Каледония. Полностью же отказаться от ограничений на территории островов местные власти рассчитывают с 4 мая - на неделю раньше срока, запланированного для европейской части республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С понедельника 20 апреля больше не потребуется заполнять объяснительную для выхода из дома, все смогут свободно передвигаться. Вновь можно будет заниматься рыбалкой, охотой и спортом на свежем воздухе при соблюдении профилактических мер. Большинство торговых точек вновь могут открыться,... доступ на пляжи и в парки отдыха будет разрешен, как и водные виды спорта", - говорится в заявлении верховного комиссара Новой Каледонии Лорана Прево.

По его словам, речь идет о "подготовительном этапе" перед отменой режима самоизоляции с 4 мая, "если позволят санитарные условия". Пока что за последние 12 дней на островах не было подтверждено ни одного нового случая инфицирования коронавирусом, при том что за все время было выявлено 18 заразившихся, 14 из них выздоровели, еще четверо продолжают лечение. Кроме того, Прево отметил, что в 98% случаев проверки не выявили нарушений режима самоизоляции со стороны островитян.

Глава заморской территории Франции призвал жителей максимально тщательно соблюдать меры профилактики и разрешил проводить собрания с участием не более 50 человек. Вместе с тем, спортивные соревнования, как и посещение небольших островов архипелага по-прежнему запрещены. Прево также выразил готовность вернуть строгий контроль в случае ухудшения обстановки.

"[Ослабление ограничений] также требует сохранить серьезные ограничения, касающиеся прибытий на территорию Новой Каледонии и жесткий 14-дневный карантин для прибывших. Пока ведется лишь репатриация новокаледонцев, она продлится еще несколько недель, - сообщил Прево. - По завершении репатриации будет поддерживаться минимальная связь с метрополией [материковой Францией], чтобы обеспечить необходимые поездки по семейным или профессиональным обстоятельствам". По его словам, ограничения на прибытия извне сохранятся до тех пор, пока ситуация в мире не стабилизируется или же не будет найдена действенная вакцина или лекарство от коронавируса.

Обстановка во Франции

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции. В стране закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, действие режима самоизоляции продлится до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенно отменять некоторые из введенных ранее ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.

С начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19718 из них оказались смертельными. В больницах в настоящий момент находятся 30610 пациентов, из которых 5744 помещены в реанимацию.