https://news.day.az/world/1225910.html Число умерших от коронавируса во Франции достигло 19 718
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 19 718
За минувшие сутки во Франции было выявлено 7 701 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он отметил, что число инфицированных вирусом в стране достигло 175 942 человек.
По его словам, от вируса умерли 19 718 человек.
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