Число умерших от коронавируса во Франции достигло 19 718

За минувшие сутки во Франции было выявлено 7 701 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что число инфицированных вирусом в стране достигло 175 942 человек.

По его словам, от вируса умерли 19 718 человек.