Обнародовано число граждан Турции, которые будут эвакуированы из Азербайджана

Авиакомпания Türk Hava Yolları эвакуирует в Турцию 25 тысяч граждан страны из 59 государств, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

В связи с этим Türk Hava Yolları осуществит 195 рейсов.

В Турцию будут привезены из Германии 3269 человек, из Саудовской Аравии - 2201, из США - 1632, из Великобритании - 1559, из Кувейта - 1463, из Алжира - 1200, из Украины - 863, из Ирака - 861, из Франции - 696, из Азербайджана - 662 человека.