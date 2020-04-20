https://news.day.az/world/1225928.html Число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 399
Число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 399
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на пять человек, передает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 399, из них выздоровели 93 человека, четверо скончались.
На карантине остаются 4 782 человека, еще 503 находятся в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.
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