Число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 399

Количество инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на пять человек, передает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 399, из них выздоровели 93 человека, четверо скончались.

На карантине остаются 4 782 человека, еще 503 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.