Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 200 тыс.

По меньшей мере 200 210 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Об этом сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на минздрав, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 20 852 человека умерли, 80 587 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 266. Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 399 пациентов, этот показатель стал самым низким почти за месяц. Наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в стране 1 апреля - тогда жертвами стали 950 человек.