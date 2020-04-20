Мир готовится к посткоронавирусной эпохе

Аплодисменты тем, кто смог. Спасти больных. Аплодисменты самим пациентам, усилием воли и напряжением организма сумевшим вернуться к жизни и выздороветь.

В Европе отметка в миллион зараженных коронавирусной инфекцией уже преодолена, но есть и обнадеживающие признаки того, что пандемия начинает постепенно идти на спад.

Медбрат полевого госпиталя, развернутого в конференц-центре Мадрида Фернандо Лопес говорит: "Эта неделя запомнилась тем, что количество выписанных пациентов превысило число тех, кто поступил в больницу, надеюсь, что сейчас и эта цифра будет постепенно снижаться.

Но несмотря на признаки того, что инфекция постепенно отступает, и иберийское королевство предполагает какие-то ограничительные меры ослабить, карантин по-прежнему действовать продолжит.

В Британии насчитывается в настоящий момент свыше 120 тысяч зараженных и более 16 тысяч летальных исходов, вызванных COVID-19.

И надежд на то, что режим изоляции в Соединенном Королевстве может быть снят в ближайшее время, пока нет.

Гэвин Уильямсон, министр образования Великобритании, заявил, - "Нам требуется абсолютная уверенность в том, что мы держим ситуацию, особенно ту, что сейчас в стационарах, под полным контролем, мы должны знать наверняка, что нам хватит индивидуальных защитных средств в любой момент, как сейчас, так и будущем, а возвращение к норме не может и не должно ознаменоваться новым ростом числа инфицированных".

Французские власти уже предупредили нацию, что жить в новых условиях, даже при постепенном снятии карантинных мер, назначенном на 11-ое мая, придется долго, и что к новой реальности придется привыкать.

Австрийские и немецкие власти первыми возвращают свои страны в обычное русло.

Официальная Вена открывает магазины, пока небольшие, а подробную дорожную карту того, как будет строиться жизнь в эпоху пост-эпидемии, правительство обнародует в конце апреля.

Примерно та же ситуация - и в Германии, где основные карантинные меры будут сняты, начиная с с 4-го мая.

Евроньюс