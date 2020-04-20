Европе не хватило денег для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Европе могут понадобиться расходы в три раза больше ранее запланированной суммы, передает Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, сейчас рассматривается помощь в размере 500 миллиардов евро, но для поддержки здравоохранения и бизнеса этого не хватит, нужен, как минимум, еще триллион евро.

О таком же размере средств говорит и правительство Испании. В четверг, 23 апреля, оно планирует официально предложить своим партнерам по ЕС создать фонд в размере 1,5 триллиона евро для помощи странам. Фонд предлагается финансировать за счет займов, полученных у 27 членов ЕС. Деньги, отправленные пострадавшим странам, будут выдавать на безвозвратной основе.

По прогнозу международного агентства S&P, экономика Европы по итогам года сократится на 7,3 процента. В свою очередь эксперты Bloomberg утверждают, что во втором квартале Европа может лишиться 8,3 процента валового внутреннего продукта. Самые серьезные проблемы грозят Италии и Испании, чей ВВП в 2002 году сократится на 7,3 и 5,7 процента соответственно.